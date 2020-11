Coronavirus, l’Asp potenzia servizio drive-in per effettuare i tamponi

La notevole crescita del numero di tamponi per la diagnosi del Covid-19 ha provocato un sensibile incremento del flusso di utenza presso l’area del PTA – Poliambulatorio di Agrigento, di via Giovanni XXIII, dove vengono effettuati i test con la modalità del drive-in ai pazienti registrati dal Dipartimento di Prevenzione Asp.

La direzione strategica aziendale, nel prendere atto dei disagi, che si sono recentemente verificati a causa del crearsi di lunghe file, di concerto con l’Amministrazione comunale di Agrigento, sta individuando un’ulteriore area che servirà a snellire le procedure e decongestionare il centro di via Giovanni XXIII.

Per ciò che riguarda invece la segnalazione di code presso il drive-in del “San Giovanni di Dio” di Agrigento, la direzione dell’ospedale precisa che il servizio, destinato esclusivamente al pre-ricovero dei pazienti ospedalieri, e consistente nell’esecuzione di un tampone molecolare, inizia alle 10.30 del mattino, per cui non appare necessario incolonnarsi in auto dalle prime ore della giornata o raggiungere il punto a piedi.