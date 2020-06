Nessun nuovo contagio e nessun decesso, nell’ultime 24 ore, in Sicilia. Sono attualmente contagiate 130 persone, di cui 25 ricoverate e 4 in terapia intensiva; 105 i malati in isolamento domiciliare,

I tamponi effettuati nel weekend 3656, tutti negativi. Il numero dei casi riscontrati in Sicilia dall’inizio dell’epidemia è di 3.077.