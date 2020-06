CORONAVIRUS: LA SICILIA RIAPRE, LUNGHE CODE AGLI IMBARCADERI DI MESSINA

Appena firmata ieri la nuova ordinanza del governatore Musumeci che riapre la Sicilia senza obbligo di quarantena e autocertificazione, e si registrano gia’ lunghi incolonnamenti sia in entrata che in uscita negli imbarcaderi della Caronte&Tourist a Messina e, meno, nella dirimpettaia Villa San Giovanni. Una riapertura attesa da migliaia di persone pronte a scendere dal Nord per ritrovare dopo mesi amici e parenti. Le code sono iniziate improvvisamente in piena notte, intorno alle 4 del mattino, e secondo gli esperti nei prossimi giorni tenderanno ad aumentare fino a tutto il weekend; causa anche le corse contingentate che saranno aumentate con la regolarita’ pre-pandemia. Per chi arriva in Sicilia, in ogni caso restano in vigore le disposizioni per i cittadini riscontrati positivi al Covid-19 che devono comunicare le proprie condizioni di salute al medico di famiglia e al Dipartimento di prevenzione dell’Asp di riferimento. (ITALPRESS).