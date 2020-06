CORONAVIRUS: IN SICILIA OK DISCOTECHE ED EVENTI, STOP A QUARANTENA

Ristorazione, attivita’ turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), strutture ricettive, acconciatori, estetisti e tatuatori, commercio al dettaglio, mercati, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, strutture turistico-ricettive all’aria aperta, rifugi alpini. Ed ancora attivita’ fisica all’aperto, noleggio veicoli, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere, servizi per l’infanzia e per l’adolescenza, strutture termali e centri benessere, guide alpine e guide turistiche. La Regione Siciliana ha fissato, attraverso un’ordinanza del presidente Nello Musumeci le linee guida per regolare la ripartenza a cominciare da domani. Autorizzate dall’8 giugno le attivita’ di catering, mentre la stagione balneare avra’ inizio il 6 giugno, in questo caso gli stabilimenti balneari dovranno seguire le linee guida nazionali per il contenimento del Covid. Restano sospese nelle attivita’ dei centri benessere l’uso di saune e bagni turchi. (ITALPRESS)