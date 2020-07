Coronavirus: invitato a matrimonio risulta contagiato. Altri 90 in quarantena

Sono circa novanta le persone che hanno partecipato a una festa di matrimonio a Nicosia, in provincia di Enna, e adesso sottoposte a quarantena dopo la notizia che uno degli invitati che vive e lavora in Germania, è risultato positivo al Covid 19, ed è stato ricoverato in ospedale al suo rientro dall’Italia.

Tutti gli invitati saranno sottoposti a tampone, mentre si stanno accertando i contatti, che hanno avuto da sabato 26 luglio, data del matrimonio. Una delle partecipanti, già risultata positiva, è stata trasferita a Catania dove è ricoverata.

L’uomo aveva partecipato al matrimonio del 26 luglio, già durante il viaggio di rientro in Germania manifestava alcuni sintomi, ma solo una volta arrivato a destinazione, superando, quindi i controlli, i sintomi si sarebbero aggravati. La donna positiva di Nicosia, ma che al momento non presenterebbe sintomi, è una congiunta dell’uomo risultato infetto.