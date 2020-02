Coronavirus, invitati per promuovere l’arancia rossa: salta il viaggio di imprenditori e giornalisti cinesi

Erano stati invitati dal Distretto degli agrumi, in Sicilia, per promuovere l’arancia rossa in patria. Ma dopo l’emergenza coronavirus il Distretto degli agrumi di Sicilia, l’Istituto del commercio estero e il ministero degli Esteri hanno rinviato l’incontro con giornalisti e imprenditori cinesi, in programma dall’8 all’11 febbraio.

L’emergenza sanitaria internazionale ha consigliato saggiamente di rimandare ad altro momento. La filiera agrumicola è consapevole che prima di ogni altra cosa bisogna prevenire qualsiasi rischio per la salute pubblica.