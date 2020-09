Coronavirus in Sicilia, “solo” 44 nuovi casi (6 in provincia di Agrigento)

Calo dei contagi in Sicilia, nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dal bollettino del Ministero della Salute (numeri aggiornati alle 15 di oggi, sabato 12 settembre). Registrati “solo” 44 nuovi casi di Covid19, a fronte di circa 4mila tamponi effettuati.

Nel dettaglio così la distribuzione per le province siciliane: 6 nuovi casi ad Agrigento, 14 a Palermo, 3 a Caltanissetta, 8 a Catania, 2 a Enna, 4 a Ragusa, 1 a Siracusa e 6 a Trapani.

Ricoverati in ospedale 116 persone, e 18 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 1.613 persone.