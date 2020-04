Coronavirus, in Sicilia si lavora a stop canone concessioni demaniali

In Sicilia, i gestori delle strutture balneari saranno esonerati per l’anno 2020 dal pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime. Lo prevede, come riporta LaPresse, una delle norme inserite nella nuova finanziaria d’emergenza che il governo regionale guidato da Nello Musumeci sta mettendo a punto. “Non sappiamo ancora – afferma l’assessore al Territorio, Toto Cordaro – se la stagione risulterà completamente compromessa ma, in ogni caso, l’esonero dal pagamento dei canoni demaniali potrà contribuire ad agevolare la ripresa economica delle attività turistico-balneari. Un settore che, al pari di tantissimi altri, inevitabilmente subirà un forte contraccolpo da ciò che stiamo vivendo. Nessuno, comunque, sarà abbandonato e, se necessario, studieremo nuove e più importanti misure di sostegno”.