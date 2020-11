Coronavirus in Sicilia, registrati 1.155 nuovi casi (134 ad Agrigento) e 9 morti

Registrati 1.155 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 9.376 tamponi effettuati, e ci sono anche 9 morti. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, mercoledì 4 novembre.

I nuovi casi sono così distribuiti per province: 352 a Palermo, 324 a Catania, 103 a Messina, 98 a Ragusa, 54 a Trapani, 41 a Siracusa, 134 ad Agrigento, 27 a Caltanissetta e 22 a Enna.

Gli attuali positivi sono 17.618, di cui 1.105 ricoverati in ospedale con sintomi, 148 in terapia intensiva, e 16.365 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid in Sicilia complessivamente 26.080 positivi; guariti 7.893; mentre i morti salgono a 569.