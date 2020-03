Coronavirus, in Sicilia “Il picco fra 20-30 giorni”

Coronavirus, in Sicilia la curva non si impenna: “Il picco fra 20-30 giorni”

Centrotrenta casi accertati di coronavirus in Sicilia, 15 in più in 24 ore. Il giorno precedente i nuovi casi invece erano stati 32. “Ma la flessione non è indicativa, ci sono molti fattori da considerare. Se funzionano le misure di contenimento messe in atto in questi giorni, il picco nell’Isola sarà fra 20-30 giorni, poi la curva comincerà a scendere”. È la previsione del professore Antonio Cascio, ordinario di Malattie infettive.