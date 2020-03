Domenica, 14 marzo, alle ore 11.30, l’Arcivescovo di Agrigento, Card. Francesco Montenegro, celebrerà la S. Messa nella Cattedrale di Agrigento. La Celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi. Per collegarsi alla pagina e guardare la diretta basta cliccare sull’ immagine in allegato.