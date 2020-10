Coronavirus in Sicilia, giornata “nera”: i nuovi casi sono 578 (76 ad Agrigento). Dieci morti

Boom di nuovi contagi, nelle ultime 24 ore, in Sicilia. Registrati 578 casi al Covid-19, a fronte di 7.709 tamponi effettuati. E ci sono anche dieci morti. I numeri sono stati diffusi dal Ministero della Salute (dati aggiornati alle ore 15, di venerdì 16 ottobre).

Nelle diverse province siciliane i nuovi casi sono così suddivisi: 173 a Palermo, 154 a Catania, 76 a Agrigento (di cui 52 a Sambuca di Sicilia), 58 a Trapani, 43 a Messina, 26 a Caltanissetta, 22 a Siracusa, 15 a Ragusa, 11 a Enna.

Gli attuali positivi al Covid-19 in Sicilia sono 5.934, di cui 471 ricoverati in ospedali con sintomi, 58 in terapia intensiva, e 5.405 in isolamento domiciliare. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 11.269. Salgono a 360 i decessi dall’inizio della pandemia.