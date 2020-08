Coronavirus in Sicilia, ci sono altri 29 positivi

Ci sono altri 29 casi di Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore (oggi mercoledì 12 agosto), secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Ieri erano 89 (71 migranti)

I nuovi positivi,quasi tutti legati a focolai locali e casi di importazione come quelli tornati da Malta, a fronte di 2.248 tamponi processati dal sistema sanitario regionale.

Gli attuali positivi salgono a 562, di cui 513 in isolamento domiciliare, 43 ricoverati in ospedale con sintomi e 6 ricoverati in terapia intensiva.

I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 3.603. Al momento la Sicilia è invece la sesta regione in Italia per numero di attuali positivi.