Coronavirus in Sicilia, altri 75 nuovi casi (1 ad Agrigento). Tre decessi

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, secondo il bollettino del Ministero delle Salute sono stati registrati 75 nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 3.102 tamponi effettuati. Purtroppo nell’Isola ci sono tre morti per Covid-19.

I nuovi 75 casi registrati in Sicilia così distribuiti per provincia: 43 a Palermo (21 sono ospiti della missione “Biagio Conte” di Palermo), 13 a Caltanissetta, 6 a Catania, 5 a Messina, 3 a Ragusa, 2 a Siracusa, 2 a Trapani, 1 ad Agrigento, e 0 ad Enna.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 2.348, di cui 2.131 in isolamento domiciliare, 203 ricoverati in ospedale con sintomi e 14 gravi ricoverati in Terapia intensiva.

I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia salgono a 6.037; i guariti 3.390, mentre i decessi salgono a 299.