Coronavirus in Sicilia, altri 35 nuovi casi (nessun migrante)

Ancora casi di Coronavirus in Sicilia, nelle ultime 24 ore (dato aggiornato ad oggi domenica 23 agosto). Sono stati rilevati 35 nuovi casi positivi. Nei 35 casi positivi siciliani non ci sono migranti, 8 casi nella provincia di Catania, 13 Ragusa, 8 Messina, 4 Palermo e 2 Siracusa.

Il totale degli attuali positivi in Sicilia sale a 903. Cresce anche il numero delle persone ricoverate in ospedale ora sono 60, di cui 10 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 843 persone.

Non ci sono state vittime. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati poco più di 2000.