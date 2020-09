Coronavirus in Sicilia, altri 107 nuovi casi (1 nell’Agrigentino) e due morti

Ancora contagi oltre cento al giorno per l’epidemia di Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore registrati altri 107 casi di Covid19, a fronte di 4.202 tamponi effettuati. E ci sono anche due decessi. Emerge nell’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute (dati aggiornati alle 15 di oggi domenica 27 settembre).

I nuovi 107 casi positivi così distribuiti per provincia: 66 a Palermo, 14 a Catania, 10 a Enna, 6 a Messina, 6 a Caltanissetta, 3 a Ragusa, 1 ad Agrigento, 1 a Trapani, 7 sono migranti ospiti dell’Hotspot di Lampedusa. Una delle due vittime è una donna di 68 anni morta all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 2.659, di cui 2.377 in isolamento domiciliare, 268 ricoverati in ospedale con sintomi e 14 in Terapia intensiva. I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia sono invece 6.683; i guariti 3.716, mentre i decessi salgono a 308.