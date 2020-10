Coronavirus in Sicilia, accertati 140 nuovi casi (6 nell’Agrigentino)

Altri 140 nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, a fronte di 5.552 tamponi analizzati, nelle ultime 24 ore, così come riporta il bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Purtroppo ci sono stati altri due morti. (Dati aggiornati alle ore 15 di oggi, venerdì 2 ottobre).

Dei nuovi casi così distribuiti per provincia: 62 a Palermo, 36 a Catania, 14 a Trapani, 10 a Caltanissetta, 6 ad Agrigento, 6 a Ragusa, 4 a Messina, 1 a Siracusa, 1 a Enna.

Gli attuali positivi sono 3.048, di cui 303 ricoverati in ospedale con sintomi, 21 in terapia intensiva, e 2.724 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia in Sicilia si sono verificati 7.414 casi: guariti 4.052, e il totale delle vittime da Covid nell’Isola sale a quota 314.