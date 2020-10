Angela Galvano: campagna elettorale avvincente e impegnativa

È stata una campagna elettorale avvincente e impegnativa. Abbiamo conosciuto ancora più a fondo i problemi e le grandi potenzialità di Agrigento, realizzando tanti incontri sul territorio. Le norme anti-Covid hanno sicuramente limitato l’organizzazione di grandi eventi ma questo ci ha spinto a cercare un contatto di prossimità con tante agrigentine e tanti agrigentini. Abbiamo scelto di stare in piazza più che stare sui social, abbiamo preferito confrontarci con le persone – separati da una mascherina e a distanza di sicurezza – invece che realizzare un costoso spot, abbiamo provato a condividere idee e programmi invece che travestirci da salvatori della patria. Un’esperienza entusiasmante che ci ha responsabilizzato: Agrigento ha bisogno di tutti e di ciascuno per rifiorire. La politica e la futura amministrazione deve fare la sua parte, ma il metodo della partecipazione e del coinvolgimento che abbiamo sperimentato in queste settimane è quello che serve alla nostra città.

Abbiamo deciso, insieme agli assessori designati e ai candidati delle liste “Alternativa Democratica e Progressista Cento Passi per la Sicilia” e “Agrigento in Movimento”, di non organizzare una grande manifestazione conclusiva in ossequio alle norme Covid.Ci rivolgiamo ai nostri concittadini invitandoli a rifiutare tutti i posizionamenti e riposizionamenti politici a cui abbiamo assistito in questi mesi e votare “l’ alternativa”.Noi siamo l’ alternativa.Votate Angela Galvano Sindaco