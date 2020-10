Coronavirus in Sicilia, 695 nuovi casi (28 in provincia di Agrigento) e altri 11 morti

In Sicilia si registra un lieve calo dei casi di Covid-19, rispetto ai giorni scorsi, dovuto alla consueta diminuzione di tamponi processati dal sistema sanitario regionale nel weekend. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, nell’Isola, nelle ultime 24 ore, registrati altri 695 nuovi casi, e purtroppo ci sono stati altri 11 decessi.

Questa la distribuzione dei nuovi casi a livello provinciale: 227 a Catania, 194 a Palermo 194, 98 a Ragusa, 52 a Messina, 46 a Caltanissetta, 28 ad Agrigento, 21 a Enna, 15 a Siracusa e 14 a Trapani.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 10.555, di cui 9.818 in isolamento domiciliare, 642 ricoverati in ospedale con sintomi e 95 in Terapia intensiva. I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia sono 16.897; i guariti 5.914, mentre i decessi salgono a 428.