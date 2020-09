Coronavirus in Sicilia, 61 nuovi contagi (due in provincia di Agrigento)

Sono 61 i nuovi casi Coronavirus registrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute (aggiornato alle 15 di oggi, domenica 13 settembre), a fronte di 2.726 tamponi effettuati. Da segnalare anche due decessi.

Per quanto riguarda la distribuzione dei casi per provincia: 26 a Catania, 25 a Palermo, 4 a Siracusa, 2 Agrigento, 2 a Enna, 2 a Ragusa, mentre le altre province non fanno registrare nuovi positivi. Tre casi tra i migranti sbarcati nei giorni scorsi.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 1.793, di cui 1.656 in isolamento domiciliare, 120 ricoverati in ospedale con sintomi e 17 in Terapia intensiva. I casi totali di Covid dall’inizio della pandemia sono 5.241, i guariti 3.158, mentre i decessi passano a 290.