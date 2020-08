Coronavirus in Sicilia, 24 nuovi positivi. Dieci pazienti in terapia intensiva

In calo di casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Si è passati infatti dai 65 di ieri (di cui 58 erano migranti) ai 24 rilevati oggi (martedì 25 agosto), a fronte di 2.634 tamponi effettuati.

Gli attuali positivi salgono a 947, di cui 53 ricoverati in ospedale con sintomi, 10 dei quali in terapia intensiva; e 884 in isolamento domiciliare.

Dimessi/guariti 2.858; deceduti 286. I tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono in totale 330.449.

I 24 nuovi positivi così distribuiti per provincia: 10 Catania, 5 Messina, 4 Ragusa e Siracusa, 1 Caltanissetta.