Coronavirus in Sicilia, 2.456 tamponi e un nuovo positivo

Un nuovo tampone positivo e un nuovo decesso. Sono dati in continua discesa, quelli che emergono dal report quotidiano diffuso dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore, in Sicilia (mercoledì 8 luglio).

Su 2.456 tamponi effettuati spunta solo un nuovo caso di paziente positivo in provincia di Palermo. Le terapie intensive rimangono vuote da due giorni, i ricoverati sono solo 7, con un calo di cinque unità, e i guariti sono 13. In totale gli attuali positivi sono 127.

Nel dettaglio i casi totali di Covid19 dall’inizio dell’emergenza sono 3.097 (+1); mentre i tamponi 227.239 (+2.456); i ricoverati con sintomi sono 7 (-5), in terapia intensiva 0 (0), totale ospedalizzati 7 (-5), in isolamento domiciliare 120 (-8). Dimessi e guariti 2.687, deceduti 283 (+1).