Una undicenne rischia di annegare, è ricoverata in gravi condizioni

Una undicenne ha rischiato di annegare nel mare di Marina di Butera, in provincia di Caltanissetta. La ragazzina è stata subito soccorsa dai bagnanti, che si sono accorti di quanto stava accadendo, e da un medico che si trovava sul posto.

Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato un elisoccorso. Medici e infermieri hanno intubato l’undicenne che è stata trasferita nell’ospedale Cannizzaro a Catania. Le sue condizioni sono gravi.

E’ sotto trattamento medico e i parametri vitali sono in via di stabilizzazione. In serata è stata trasferita nel reparto di Rianimazione. I medici si sono riservati la prognosi sulla vita.