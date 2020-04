Coronavirus in Sicilia: 1.664 attuali positivi, 58 più di ieri

Venerdì 3 aprile ore 18. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, i tamponi effettuati in Sicilia sono stati 18.686. Di questi sono risultati positivi 1.859 (+68 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.664 persone (più 58 rispetto a ieri).

Sono ricoverati 608 pazienti, di cui 73 in terapia intensiva, mentre 1.056 sono in isolamento domiciliare, 94 guariti (+2) e 101 deceduti (+8).

In provincia di Agrigento i casi di Covid-19 sono 98. L’ultimo in ordine di tempo: c’è il primo contagiato a Ravanusa. Nelle prossime ore saranno ufficializzati altri due casi.