Coronavirus, in provincia di Agrigento 132 casi. I guariti sono 55, i deceduti 11. E’ negativo anche l’esito del secondo tampone eseguito sulla bambina di un anno, figli di genitori immigrati, che è morta ieri mattina all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. La piccola era stata ricoverata una decina di giorni fa nel reparto di Pediatria, a seguito di una polmonite. Una volta curata, le condizioni di salute via via erano migliorate, qui era stata dimessa.