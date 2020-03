Coronavirus, in città gira sempre meno gente: carabinieri controllano tutte le auto in transito

Strade deserte nel centro dio Agrigento. Nelle zone periferiche gira pochissima gente sia in auto, ancora meno a piedi. E tutti muniti di autocertificazione. Succede soprattutto nel quartiere di Villaggio Mosè. Nella gran parte dei casi si tratta di persone che escono di casa per fare la spesa o acquistare farmaci.

Tante persone, invece, in fila davanti ai supermercati. Sono aumentati i cittadini muniti di mascherina e guanti. C’è tanta paura. E un po’ tutti rispettano la distanza di un metro, un metro e mezzo.

Per far rispettare il decreto del presidente del Consiglio, continuano senza sosta i controlli delle forze dell’ordine. Nel pomeriggio di sabato maxi posto di controllo lungo il viale Leonardo Sciascia. Controllate decine di persone.