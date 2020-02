“Si e’ creata una psicosi eccessiva, seguiamo le istruzioni impartite dall’Istituto Superiore di Sanita’ e dal Ministero della Salute e cerchiamo di affrontare in modo un po’ piu’ sereno un’emergenza senza scivolare nella psicosi”. Lo dice Arturo Vinci, della Farmacia San Vito di Agrigento. Il farmacista è stato interpellato dal nostro giornale per commentare la situazione in città, dove aumentano in modo spropositato le richieste di farmaci. GUARDA LA VIDEO INTERVISTA