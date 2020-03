Coronavirus, i dati della Prefettura: “I casi ufficiali di Covid19 sono 39”. C’è un caso in più a Favara

La Prefettura di Agrigento ha fornito il dato ufficiale dei casi di Coronavirus in tutta la provincia agrigentina, aggiornato alle ore 18 di sabato 21 marzo. Effettuati 465 tamponi (418) di questi 39 sono risultati positivi. Così suddivisi: Sciacca 18, Menfi 3, Ribera 4, Santa Margherita Belice 1, Licata 3, Agrigento 2, Favara 3, Canicattì 2, Montallegro 1, Palma di Montechiaro 2. Ricoverati: due in ospedale a Sciacca, 4 al Sant’Elia di Caltanissetta, 2 al presidio ospedaliero di Enna, uno in quello di Caltagirone, e un altro ancora a Partinico.

Dai dati emerge un altro caso di Coronavirus a Favara. Di fatto la curva epidemiologica continua a salire, infatti, tra la nottata e le prime ore di oggi, domenica 22 marzo, nell’Agrigentino i casi di persone contagiate dal Covid-19 dovrebbero essere 42, compreso l’anziano riberese, e il settantenne Agrigento, deceduti in ospedale.