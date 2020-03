VIDEO/ I consigli di Cinzia Scifo per farsi belle restando a casa

I consigli di Cinzia Scifo per farsi belle prima dell’estate. Specialista in medicina estetica e fisioterapia, titolare del centro benessere Seta di Agrigento.

Alcuni interventi possono effettuarsi direttamente a casa con materiale semplice già in vostro possesso. Per gli altri interventi occorrono invece dei macchinari. Per questi bisognerà aspettare la fine dell’emergenza coronavirus e solo allora potrete andare a trovarla al centro benessere, all’interno dell’Hotel della Valle.