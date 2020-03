Coronavirus, i casi positivi in tutta la Sicilia sono 1095 (159 più di ieri). Decedute 33 persone

Sono in costante aumento i casi di Coronavirus in tutta la Sicilia. Dall’inizio dell’emergenza, i dati sono aggiornati alle 12 di giovedì 26 marzo, sono stati effettuati 9.658 tamponi e i positivi sono risultati 1164 (170 più di ieri). Persone attualmente con il Covid-19 1095 (159 più di ieri). I ricoverati sono 414 (15 più di ieri); in isolamento domiciliare 681; guariti 36; deceduti da 25 siamo passati a 33 (1 ad Agrigento, 2 a Caltanissetta, Palermo e Siracusa, 4 a Messina, 6 a Enna e 16 a Catania). Il report relativo ai decessi fa riferimento alla provincia della struttura ospedaliera nella quale è avvenuta la scomparsa e non al luogo di residenza. In realtà sono 5 gli agrigentini deceduti con il Coronavirus.