Coronavirus, gruppo di migranti notato a bivaccare all’interno di parco comunale

Un gruppo di sei immigrati è stato notato a bivaccare e a ubriacarsi all’interno della villetta “Casesa” in piazzale Aldo Moro, ad Agrigento. I protagonisti hanno creato un assembramento in violazione dei decreti sul Coronavirusi.

La segnalazione, con tanto di foto, è giunta dai dipendenti della vicina banca, e da diversi agrigentini. Mentre quasi tutte le famiglie sono chiuse in casa per rispettare la quarantena, nel frattempo una piccola minoranza di immigrati pensano bene di infischiarsene di disposizioni e divieti e bivaccano in strada, bevendo birra e vino.

E soprattutto creando pericolosi assembramenti. Mettendo a rischio incolumità e sicurezza di tutti.