Albero rischia di cadere: sopralluogo dei vertici comunali

Nuovo sopralluogo dei vertici dell’Ufficio comunale del verde pubblico, nella zona di Porta di Ponte, dopo l’interdizione di una vasta area pedonale per il presunto rischio di crollo di un grosso Ficus “Magnoloides” che si trova nei giardini di piazza Aldo Moro, proprio di fronte il “Bar Milano”.

Allo studio gli interventi da mettere in atto per risolvere la questione, così da poter rimuovere quelle orribili transenne, collocate all’ingresso del “salotto cittadino”. Dal Municipio assicurano che saranno fatti dei lavori di potatura per riequilibrare la pianta.

E per questo motivo si sta facendo presto, e l’intenzione è di ripristinare la normalità prima del via libera alla riapertura degli esercizi commerciali, dopo settimane di emergenza sanitaria per il Coronavirus, ed evitare ulteriori disagi alla cittadinanza e ai commercianti. L’albero, secondo un agronomo, presenta forti criticità in particolare su due branche principali.