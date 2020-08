Coronavirus, giovane torna da Malta e risulta positivo

E’ tornato da una vacanza a Malta domenica scorsa, ed è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di un giovane di Porto Empedocle, per fortuna asintomatico. Si tratta del terzo caso di Covid19 nel giro di 24 ore (un 19enne di Agrigento anche lui tornato da una vacanza a Malta, e un 50enne a Santa Elisabetta, residente in Belgio).

“Il giovane era stato in vacanza assieme ad altri cinque ragazzi a Malta, e subito al rientro si sono messi in quarantena, assieme alle loro famiglie – ha detto il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina -. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha previsto, nella nuova ordinanza, la quarantena per quanti sono stati in Grecia, Malta e Spagna perché sono Paesi in cui è facile contrarre il virus. Adesso c’è il Ferragosto, venerdì e sabato, in cui molti giovani usciranno e incontreranno altri giovani. Mi raccomando, massima prudenza, e usate la mascherina. Cerchiamo tutti di collaborare. Divertiamoci, ma con prudenza, e rispettiamo le regole”.