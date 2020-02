Coronavirus, Franco Miccichè interrompe incontri tematici al comitato elettorale

L’escalation dell’infezione da Coronavirus ha purtroppo raggiunto anche la nostra isola. E io, da medico del servizio d’igiene pubblica dell’Asp non posso non tenere conto della grave situazione in cui ci troviamo e dei provvedimenti governativi nazionali e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica.

Per questo ho deciso di sospendere gli incontri tematici che teniamo ogni settimana nel mio comitato elettorale al viale della Vittoria in attesa che la situazione migliori e tutti possiamo ritornare alla normalità. Continuerò a lavorare per la mia campagna elettorale, ma in maniera diversa, evitando di riunire gruppi di persone nello stesso luogo.

Franco Miccichè