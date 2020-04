Coronavirus, effettuava esami clandestini: denunciati radiologo e medico ospedale

Violazione delle ordinanze per il contenimento del Coronavirus, violazione delle leggi sanitarie e truffa. Queste le accuse a varie titolo per il titolare di uno studio di radiologia, e un medico dell’ospedale, denunciati dal personale della Guardia di finanza di Agrigento. Avrebbero svolto esami diagnostici di vario tipo nonostante le limitazioni imposte dalle ordinanze del presidente della Regione, e i decreti del presidente del consiglio dei ministri.

L’ambulatorio medico si trova nel centro di Agrigento, e tra le altre attività svolge anche quello di laboratorio radiografico. I finanzieri hanno individuato ed identificato diverse persone che uscivano dalla struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario, che avevano appena effettuato esami diagnostici di vario tipo e altre persone in attesa di effettuare esami.

Sono emerse gravi inosservanze alle direttive impartite dall’Assessorato regionale alla Salute e dall’Asp di Agrigento. La struttura medica avrebbe continuato ad effettuare tutte le prestazioni, radiografie e ecografie, a chiunque senza alcuna distinzione di priorità e di urgenza.

I finanzieri hanno denunciato il titolare dell’ambulatorio per la violazione delle ordinanze per il contenimento del coronavirus e un medico radiologo dell’Ospedale di Agrigento, sorpreso ad effettuare esami nella struttura privata, senza nessun titolo. Il professionista è stato denunciato alla Procura per violazione delle leggi sanitarie e per truffa.