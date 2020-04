Buone notizie da Raffadali, tutti negativi gli esiti di 53 tamponi

Sono risultati negativi i tamponi per il rilevamento del Coronavirus di 53 persone di Raffadali.

Restano sempre 3 i casi positivi del Covid-19 nel centro dell’Agrigentino, due dei quali, agenti di Polizia penitenziaria in servizio negli uffici amministrativi del carcere di Agrigento.

Le condizioni di salute non preoccupano. “siamo vicini a dichiarare la guarigione”, ha detto il primo cittadino di Raffadali, Silvio Cuffaro.