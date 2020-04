Coronavirus, è di 96 casi il numero dei contagiati in provincia di Agrigento

In leggero aumento il numero dei casi di Coronavirus in provincia di Agrigento. Per l’Asp e la Prefettura i positivi al Coronavirus sono 81, su un totale di 1.163 tamponi effettuati. Dato aggiornato alle ore 17 dell’1 aprile. Per la Protezione Civile, i casi in provincia di Agrigento, invece, sono sette in più: 96.

I numeri sono in continuo aggiornamento. Così la distribuzione comune per comune: Agrigento 9 (10 con la persona deceduta risultata positiva al tampone “post mortem”); Aragona 1; Caltabellotta 1; Camastra 1; Canicattì 4; Lampedusa 1; Favara 3; Licata 8; Menfi 10; Montallegro 1; Palma di Montechiaro 5; Porto Empedocle 1; Raffadali 3; Ribera 7; Santa Margherita Belice 3; Sciacca 22; Siculiana 1.

Nel numero dei contagi viene inserito il settantenne di Mussomeli, deceduto all’interno del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Agrigento.

Complessivamente 15 gli agrigentini ricoverati in presidi ospedalieri siciliani: 6 a Caltanissetta, 2 a Enna, 2 a Caltagirone, 2 a Marsala, 1 a Messina, 1 a Partinico e 1 a Trapani.