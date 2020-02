Coronavirus, disposta quarantena per tre appartenenti alle forze dell’ordine

Disposta la quarantena per tre appartenenti alle forze dell’ordine in servizio ad Agrigento. Uno dei tre uomini in divisa è arrivato dal Nord Italia, da una delle zone più colpite dal Coronavirus, ed ha incontrato i due colleghi. Immediatamente è scattato il protocollo sanitario, così come ordinato dal decreto Legge emanato sabato scorso, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid – 19. I tre dovranno restare 14 giorni all’interno di una caserma, in un ambiente chiuso, con l’accesso riservato al solo personale medico. Dal primo responso medico non presenterebbero sintomi preoccupanti.