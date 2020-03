Coronavirus, dal barbecue in giardino al Tg1: ecco come vivono gli agrigentini la vita in casa

A casa a coccolarci come non abbiamo mai fatto prima. Non è passato molto tempo dal nostro invito a comunicarci come passavate le vostre giornate in casa che ci è arrivato questo scatto. Barbecue in giardino e birra ghiacciata. Approfittando della fantastica giornata di sole, c’è chi si è già organizzato così:

Ecco come vivono gli agrigentini la vita in casa

Le nostra giornate trascorrono normalmente anche se a casa. Ci teniamo molto occupati.La mattina colazione tutti insieme, e poi attività ludiche con Christian,mio figlio, calcio in giardino o attività in casa.Poi pranziamo e ne approfittiamo per ascoltare le ultime dai tg.

Ecco le giornate di Francesco Schembri che aggiunge:

Giardino, mezzoretta e Pisolino, poi pc, doccia e lavori in casa come rinfrescare le pareti di qualche stanza, sistemare cassetti o armadi, e pulizia in generale. La sera cena e tutti a letto.Oggi in partivolare in giardino grazie alla bella giornata e barbecue.

Cerchiamo sempre di variare e di fare cose diverse.Le abitudini sono cambiate ma cerchiamo di normalizzare il tutto stando assieme…facciamo tutto il contrario di prima.Lavoro noi e asilo mio figlio…il tempo assieme era poco…adesso ce lo stiamo godendo!

