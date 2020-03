Le strade sono quasi deserte, per il Decreto del Governo e arginare il contagia dal Coronavirus, ma c’è scappato un grave incidente stradale. E’ successo nel primo pomeriggio in via Unità d’Italia ad Agrigento dalle parti di San Giusippuzzu. Si sono scontrati due scooter. Entrambi gli occupanti sono rimasti feriti, e trasferiti in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio di Agrigento”. Sul posto i vigili urbani e i carabinieri.