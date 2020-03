Coronavirus: Cucchiara (FIPE): misure decreto non bastano

Le misure approvate dal tanto atteso decreto fiscale sono importanti ma insufficienti e decreteranno la morte x le piccole imprese soprattutto al sud. È sicuramente una cosa vergognosa. Ci aspettavamo un piano straordinario illimitato senza tutti questi paletti che sarebbe servito a risollevare l economia di tutto il sistema imprenditoriale. Blocco totale di mutui e bollette. Moratoria dei protesti. Nel momento in cui riapriremo le nostre aziende non sapremo come far fronte a una situazione così drammatica. Fino ad ora siamo stati positivi e propositivi. Ma così non si va da nessuna parte. È necessario fare altro x non fare morire del tutto la nostra economia. Voglio comunque lanciare un messaggio a tutti gli imprenditori del settore. Tutto questo non deve scoraggiarci. Anzi deve essere uno sprono x andare avanti e continuare a combattere. Dobbiamo stare uniti come mai xche solo così possiamo farcela.

Ad affermarlo è Gabriella Cucchiara FIPE – Confcommercio della provincia di Agrigento