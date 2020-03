Coronavirus, contagiato agente della polizia penitenziaria

Il caso annunciato domenica sera dal sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro di un uomo colpito dal Coronavirus si riferisce ad un giovane agente della polizia penitenziaria in servizio a Petrusa. La conferma è stata data questa sera dal prefetto Caputo nel corso del tradizionale incontro telematico con i giornalisti. Sta bene – è stato detto – è a casa ed era in quarantena dal 10 marzo. L’agente si occupava del nucleo uffici amministrativi e per questo motivo non aveva contatti con i detenuti. In via precauzionale, comunque, si è provveduto ad effettuare i tamponi anche ad altri colleghi con i quali il raffadalese ha avuto contato prima del 10 marzo. Ora si aspettano gli esiti e nel frattempo sono state prese le precauzioni del caso compresa la sanificazione dei locali.