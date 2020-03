Agrigento, ospedale si attrezza per ospitare i contagiati

In un inspiegabile silenzio, rotto solo dall’autorevole voce del prefetto Caputo, l’Asp di Agrigento sta lavorando per potenziare il reparto di terapia intensiva. Si sta provvedendo a istallare i macchinari respiratori che sono stati donati da alcuni benefettatori, un ecografo e i caschi respiratori che evitano a pazienti di essere intubati. Si sta anche realizzando una parete per isolare il passaggio dei pazienti – ha spiegato il prefetto – e un ingresso indipendente per evitare che le persone contagiate debbano seguire gli stessi percorsi dei malati e dei medici che non sono coinvolti nel Coronavirus e potrebbero contrarre in questo modo la malattia.

Il dott. Caputo ha anche smentito una voce sempre più insistente della quarantena di una parte del personale di Girgenti acque affermando che a lui questo dato non risulta.