Coronavirus, chiuso il Covid Hospital. Negli ultimi 15 giorni nessun nuovo caso

E’ stato dimesso l’ultimo paziente del Covid-hospital di Marsala, in provincia di Trapani. L’uomo, un 67enne di Trapani, ex vigile del fuoco in pensione, ha lasciato la struttura sanitaria dopo 66 giorni di permanenza. L’ospedale si avvia adesso alla normale funzionalità.

Negli ultimi 15 giorni la provincia di Trapani non ha registrato nuovi casi di Covid-19. Ad oggi i casi attualmente positivi su tutto il territorio trapanese sono sei: due nel capoluogo, uno a testa ad Alcamo, Castelvetrano, Valderice e Mazara del Vallo.

Dall’inizio dell’emergenza i positivi al tampone sono stati complessivamente 125, più dieci che hanno contratto il virus fuori dalla Sicilia. Cinque le persone decedute, 114 i guariti.