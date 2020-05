Completato intervento potatura del Ficus a Porta di Ponte

La ditta incaricata dal Comune di Agrigento è nuovamente tornata a Porta di Ponte, per ultimare l’intervento di potatura del Ficus “Magnoloides”, nei giardini di piazza Aldo Moro. Alcuni operai, con una gru, comprendente il relativo cestello, e con l’uso di motoseghe hanno completato il taglio dei rami, pronti a collassare da un momento all’altro, dell’albero proprio di fronte il “Bar Milano”.

Una decisione quella di non perdere altro tempo utile per superare l’emergenza, e salvaguardare la pubblica incolumità dei cittadini e dei fruitori occasionali degli spazi di Porta di Ponte, dopo i tanti distacchi di rami, grandi e piccoli, piombati a terra più volte. Inoltre l’intervento è stato eseguito in maniera urgente per ripristinare la normalità, a pochissimi giorni dalla riapertura degli esercizi commerciali, dopo settimane di emergenza sanitaria per il Coronavirus, ed evitare ulteriori disagi alla cittadinanza e ai commercianti.