Coronavirus. C’Ã¨ un altro caso sospetto all’ospedale di Agrigento

Coronavirus. C’è un altro caso sospetto all’ospedale “San Giovanni di Dio”di Agrigento. Si tratta di una pensionata di 75 anni della provincia, attualmente ricoverata in un reparto del presidio sanitario. Alla donna è stato fatto il tampone. Esami ripetuti e tamponi su pazienti sono, comunque, continui soprattutto per spazzare via ogni dubbio sui rischi di contagio. In casi come questi la prudenza è sempre fondamentale. Lo pubblichiamo con tutte le dovute precauzioni che una notizia di questo tipo coperta. La notizia è che ancora si aspetta esito del tampone.