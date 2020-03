Coronavirus, Caputo: “Attenetevi alle Disposizioni”

Prima conferenza stampa in videoconferenza questa mattina in prefettura. Il prefetto di Agrigento Dario Caputo, ha fatto il punto della situazione rispondendo alle domande dei giornalisti dopo il caso di coronavirus positivo di ieri nell’ospedale di Agrigento.

Il Prefetto ha rivolto ai cittadini un appello al senso di responsabilità nonostante i numerosi controlli. Mantenere un atteggiamento di tutela per ridurre il rischio di possibile contagio. “Per tutelare la salute pubblica – ha sottolineato il prefetto Dario Caputo – dobbiamo attenerci ad un concetto semplice: “stare a casa”.”

Il prefetto ha parlato anche dell’Ospedale di Agrigento, del fatto che gli operatori sanitari hanno adottato tutte le misure necessarie, sottolineando che si è operato in urgenza ma anche in sicurezza.

Caputo ha cominciato la conferenza stampa sviscerando i numeri: In tutto sono 316 i tamponi effettuati dalla direzione sanitaria, secondo i dati in possesso della Prefettura di Agrigento. Di questi positivi sono risultati 22: 14 a Sciacca, 2 a Menfi, 3 a Ribera, 1 a Santa Margherita Belice, 2 a Licata.

Agrigentini ricoverati in altri ospedali:

Gli agrigentini ricoverati fuori provincia sono 3: uno al “Sant’Elia” di Caltanissetta, uno ad Enna e uno a Caltagirone. Mentre la 76enne di Favara risultata positiva al tampone si trova adesso al Sant’Elia di Caltanissetta. In provincia risultano anche 2 ricoverati al “Giovanni Paolo II” di Sciacca.

Smart working per uffici pubblici e privati

C’è il bisogno di evitare che gli uffici divengano luoghi di assembramento. In simili situazioni, come sappiamo, le probabilità di contagio aumentano vertiginosamente. Dopo il caso di Favara adesso occorre accelerare in questo senso. Il prefetto Caputo in conferenza stampa questa mattina ha ricordato, che “in ottemperanza agli ultimi provvedimenti governativi … continua ad essere garantito il servizio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della tutela della salute dei propri lavoratori e di tutti i cittadini”. Nel ricordare che vanno rispettate le norme comportamentali, Dario Caputo, ha poi sottolineato come sia opportuno che tutti gli uffici pubblici, dove possibile si adeguino alla forma smart working, ovvero lavoro da casa.

Coronavirus, prima videoconferenza stampa del prefetto Caputo