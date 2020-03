Anche la Valle dei Templi si illumina tricolore

“Coraggio Italia!”. E’ il messaggio che arriva dalla Sicilia, dove anche il Parco Archeologico Valle dei Templi, questa sera ha acceso il Tempio di Ercole a tricolore.

“In un momento come questo – ha detto il direttore del Parco, Roberto Sciarratta – ci sembrava giusto affermare l’unità nazionale anche nella nostra città. Inoltre vuole essere un invito alla speranza da uno dei monumenti più bui per la comunità che ci speriamo passi preso..Siamo presenti assieme a tutti gli Italiani e rendiamo omaggio a chi si spende in prima linea per affrontare il Covid19”.

Da questa sera, anche il Palazzo di Città di Naro è stato illuminato con il tricolore italiano. Si tratta del Palazzo e della chiesa barocca di San Francesco.