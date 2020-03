Coronavirus, anche il Palazzo Arcivescovile di via Duomo, residenza dell’arcivescovo di Agrigento, si tinge di tricolore. Intanto l’Arcivescovo di Agrigento, Card. Francesco Montenegro, domani, venerdì 27 marzo, alle ore 11.00, , da solo, si raccoglierà in preghiera al cimitero Bonamorone di Agrigento per affidare alla Misericordia di Dio quanti sono morti a causa del COVID-19. L’Arcivescovo, invita la Chiesa agrigentina, alla stessa ora, ad unirsi nella preghiera.