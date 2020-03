Coronavirus, allarme per un nuovo esodo: da Milano treni pieni per la Sicilia 

Un’altra fuga verso il sud, anche se in misura minore rispetto a quanto successo una settimana fa. Ma ieri sera due treni da Milano verso la Sicilia e la Puglia erano pieni. Si tratta del Milano-Siracusa-Palermo delle 20,10 e del Milano-Lecce delle 20,50.

In Sicilia oltre 20mila persone tornate nei giorni scorsi si sono iscritte alla piattaforma online della Regione. Quasi la metà sono giovani e vengono dalla Lombardia.

Voli fermi, i treni restano l’unica chance per tornare da parte dei giovani. “Ci state portando tanti altri focolai di contagio che avremmo potuto evitare”, scrive su Facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. In Puglia ieri si è registrato un balzo di 50 nuovi casi di pazienti positivi al coronavirus che ha portato i contagiati a 158. “Di nuovo ondate di pugliesi che tornano in Puglia dal nord. E con loro arrivano – scrive Emiliano – migliaia di possibilità di contagio in più”.